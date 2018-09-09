中國非洲豬瘟疫情遭隱瞞？ 民眾大嗑豬肉全沒防備

對於中國蔓延的非洲豬瘟，當地民眾指出，仍有許多豬肉在市場上流通，絲毫不知道豬瘟的嚴重。（法新社）

2018-09-09 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟近期在中國蔓延，造成周遭國家的恐慌，但有媒體指出，出現多起疫情的安徽省民眾卻對此多不知情，甚至有民眾表示，1個半月後，豬肉將會繼續在市場流通。

綜合外媒報導，近日在中國爆發的非洲豬瘟，儘管疫情持續延燒，中國官方仍拒絕透露疫情的關鍵資訊，中國媒體聲稱「非洲豬瘟病毒不會感染人，豬肉可以放心吃。」引起許多民眾的不滿，仍選擇不吃豬肉。

根據《大紀元》指出，滁州市的董先生表示，當地當局並沒有提醒民眾注意非洲豬瘟，仍有許多民眾不知道非洲豬瘟的災情，自己是透過「翻牆」才得知有關於非洲豬瘟的消息。董先生更說：「我們還能買到豬肉，跟平常一樣，我前兩天還買了。」在市場、超市仍能買得到豬肉，也沒有提醒「非洲豬瘟病毒在60攝氏度、30分鐘條件下可殺死」等相關事項。

中國官方目前一直將疫情做為國家機密，一些載有非洲豬瘟的文章，正被中國當局刪文。來自安徽蕪湖的郭先生表示，對非洲豬瘟也只是聽聞，什麼時候傳進蕪湖、或是中國都不太清楚，網路封殺非常嚴重。美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）表示，非洲豬瘟在中國，應比媒體報導的更嚴重，因為中共能夠控制媒體。