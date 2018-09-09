中國首次參加澳洲最大海上軍演 澳洲海軍登上黃山艦

中國首次參加澳洲最大規模的海上聯合軍事演習，圖為登上中國黃山號軍艦的澳洲海軍士兵。（路透）

2018-09-09 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日參加了澳洲規模最大的海上聯合軍事演習─「卡卡杜軍演」（Exercise Kakadu），共27個國家、超過3000人參加此次軍演。這也是中國首度參加此次軍演。

綜合媒體報導，澳洲於極具戰略意義的達爾文港（Darwan）外海舉行了「卡卡杜軍演」，印度-太平洋地區的23個國家皆參加了此軍演，目的是熟稔彼此、協調救災、避免在公海有不必要的爭端。這場軍演從9月6日正式開始，將會持續至9月15日。

澳洲巡防艦紐卡索鑑（HMAS Newcastle）指揮官塞里克（Anita Sellick）表示，澳洲皇家海軍2名軍人已登上了中國的黃山號護衛艦觀摩，跟著中國海軍一同演練，相信能使雙方海軍良好地融入彼此。據悉，黃山艦將演練主砲實彈射擊、聯合反潛、編隊防空、航行補給等項目。

中國海軍首次參加了有美國、澳洲、紐西蘭、加拿大參加的軍演，被外界視為中國改善與其他國家關係的機會。今年3、4月，澳洲一艘軍艦航行至主權爭議的南海海域時，遭中國海軍威脅。對此，美國今年5月對中國取消參加夏威夷聯合軍演的邀請。