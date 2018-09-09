中國欲修法「擴張警權」 執法侵害權益將不用擔責

日前中國公安部公布一個「執法擴權」的草案，草案規定，民警依法履行職務時，若是侵害了民眾、法人團體或其他組織權益的話，民警將不用承擔法律責任。圖為中國民警。（歐新社）

2018-09-09 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國公安部公布一個「執法擴權」的草案，草案規定，民警依法履行職務時，若是侵害了民眾、法人團體或其他組織權益的話，民警將不用承擔法律責任；而公安機關也不得因輿論、投訴等人為因素而任意處分民警；雖然這份草案目前對外公開徵求意見，但網上的中國網友除了「強烈支持」的以外，也有不少人質疑執法的擴權，未來會讓執法人員會更加肆無忌憚。

綜合外媒報導，這份《公安機關維護民警執法權威工作規定》（草案），目前正在向中國的社會大眾徵求意見；草案規定，若公安民警依法履行職責時，行使職權受法律保護，執法活動不受妨害、阻礙；也規定民警與其近親屬的人身財產安全與人格尊嚴，不得因民警執法的行為而遭到阻擾與侮辱。

草案也提出，民警在依法履行職責、行使職權時，如果遇到暴力襲擊、被民眾圍堵抗議、被誣告威脅、惡意投訴、被錯誤究責等行為，公安機關應該積極維護民警的執法權威；草案更提出，「若民警執法時，對公民、法人或者其他組織合法權益造成損害，民警個人不承擔法律責任」，改由所屬公安機關依法國賠；也要求公安機關如沒有經過法律程序，不得對民警做出停職、禁閉、降職或免職的處分。

這分草案在網上公開後，中國網友喜憂參半，除了「非常支持」的網友外，也有許多網友紛紛表達「現在可以明目張膽的拿著雞毛當令箭了」、「暴力機關如果不夠暴力，還怎麼屢責嘛」、「無人權哪來的權益」、「那公安機關又有誰來監督濫用職權行為？難道自己監督自己？」