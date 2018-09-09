遊峇里島不慎墜谷 美遊客靠臉書發文獲救

2018-09-09 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕2名美國籍遊客近期在印尼峇里島發生墜谷意外，因為四周無人，害怕客死他鄉，其中1人決定透過臉書發「求救文」，請求朋友打給警察，結果朋友們確定他的位置後，展開跨國救援行動，目前兩人已平安脫困，送醫後傷勢也逐漸恢復。

綜合外媒報導，意外發生於8月22日艾諾（Stacey Eno）及黎斯克（Michael Lythcott）2人騎車回位於烏布（Ubud）的飯店路上。當時他們被箱型車超車後，發現前方有彎道，但煞車失靈，連人帶車掉下山谷。

由於艾諾、黎斯克翻落山谷，當時沒有人知道他們在哪，黎斯克起先拿出手機想打電話求救，但訊號微弱，手機也快沒電，他決定在臉書上發文求救。發文後的2分鐘內，黎斯克內心相當害怕「因為怕朋友們以為是玩笑」，幸好有人打來確認，也知道他真的受傷很嚴重，讓黎斯克看見獲救的希望，也傳送定位給朋友。

事後，黎斯克的全球朋友們動起來，透過網路救援，有人發現他在當地著名的甜水瀑布（Sweetwater Falls）附近；有人趕緊將訊息傳給搜救人員；有人則是聯絡美國駐印尼大使館。

「真的以為會死！」黎斯克接到領事館人員電話，但一講完位置，手機就沒電，而且發覺身體開始向下滑落，意識逐漸模糊。23日清晨他們被搜救人員救起送醫，黎斯克的傷勢較為嚴重，住院一段時間後，9月3日出院準備返鄉；艾諾則已出院回國。