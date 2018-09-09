中國網購紙尿褲傳甲醛「嚴重超標」 業者說...

2018-09-09 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名父親爆料，他網購的嬰兒紙尿褲，甲醛竟嚴重超標25倍，揮發性有機物（TVOC）也超標14倍。業者則稱，這是因「測試方法不當」。

中國《上游新聞》報導，住在浙江金華的劉姓男子有個剛出生5個多月的孩子，因為妻子擔心新裝潢的房子甲醛超標，買了一台甲醛檢測儀測量，沒想到順手把儀器放在嬰兒紙尿褲上後，甲醛檢測儀竟發出警報聲。

儀器顯示，紙尿褲的甲醛和揮發性有機物大幅超過該儀器的安全值，分別高達2.04 mg/m3和7.2mg/m3，屬於嚴重超標。劉男指出，就算依照較寬鬆的《住宅設計規範》，紙尿褲的甲醛和揮發性有機物的數值都分別超標25倍和14倍。

劉男表示，這款「爸爸的選擇」牌紙尿褲是在網路上購買，規格為「夏季輕柔透氣嬰兒紙尿褲」的「S 72片」型。《上游新聞》記者查詢發現，該品牌紙尿褲銷售狀況頗佳，有些評論反映同款紙尿褲有異味。

對此，北京爸爸的選擇科技有限公司CEO王勝地指出，劉男把甲醛檢測儀用紙尿褲包起來，檢測出嚴重超標結果，這是錯誤的檢測方法，因為儀器在檢測甲醛和揮發性有機物時，如果直接接觸織物，將會把織物中的細小纖維誤認為甲醛，從而產生誤差。

王勝地稱，對於織物類甲醛和揮發性有機物的檢測方法，應該是用一個密閉的罩子，把紙尿褲散開，然後把檢測儀器放在紙尿褲旁邊進行檢測。他也表示，近期會把公司的產品全部重新進行甲醛含量檢測，如果有最新的結果將對外公布

《上游新聞》記者親測發現，若用劉男的檢測方法，測試時間未到3分鐘，甲醛測試儀器就發出警報聲；若是用業者提供的方法，甲醛和揮發性有機物都未超標。