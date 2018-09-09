無懼中國禁遊逼與台灣斷交 帛琉總統：我們重質不重量

2018-09-09 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕位於西太平洋的帛琉是目前台灣僅存的17個邦交國之一，中國自去底開始就發布旅遊禁令，威脅帛琉與我國斷交，也重挫了帛琉當地觀光業。儘管如此，帛琉還是堅持表示不願與台灣斷交，盼望能維持兩國近20年的建交友誼。

根據《路透》報導，2008年的中客旅遊人次只佔了帛琉總遊客的1%不到，但到了2015年，中國遊客卻增加到9.1萬人次，佔了帛琉總遊客的54%以上，大幅刺激了當地的經濟。然而去年11月後由於中國發布旅遊禁令，不但讓當地觀光業大受打擊，甚至連帛琉當地航空業也因為虧損而宣布停飛中國航線。

對此帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr）表示，為了因應中國的旅遊禁令，帛琉將把焦點轉移到消費力較高的訪客，同時他也認為，提升旅遊品質避免大眾旅遊，可以避免環境遭受破壞。雷蒙傑索說：「旅客人數多不表示帛琉收入就多，這讓我們下定決心採取重質不重量的政策。」

雷蒙傑索表示，雖然中國是帛琉經貿上「重要的伙伴」，但是台灣與帛琉有「更多的共同點」，他認為，「帛琉是一個法治國家，更是一個民主國家」，不會輕易向中國屈服，同時也希望台灣、日本與美國支持帛琉觀光業，穩固觀光經濟的來源。