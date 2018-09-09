中國金盛董座猥褻韓國空姐 南韓法院判他永久禁止入境

中國金盛集團董事長王某，2016年在私人飛機上對2名南韓女性伸出狼爪，首爾行政法法院今（9日）維持韓國移民單位的決定，永久禁止他入境南韓。（法新社）

2018-09-09 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國金盛集團董事長王某，涉嫌於2016年在私人飛機上，對擔任秘書與空姐的2名南韓女性伸出狼爪，首爾行政法法院今（9日）維持韓國移民單位的決定，永久禁止他入境南韓。

韓國媒體在報導此次判決時，都以「A某」來代稱金盛集團董事長，僅有《赫芬頓郵報》韓國版打出了「王某」。若去瀏覽金盛的官網，可以看到金盛的創始人兼董事長是王華，至於「王某」是否就是王華，目前尚無法得知。

綜合韓媒報導，南韓檢方在案發後確認王某有猥褻行為，但事後他已與受害者達成和解，女方也不希望他受到懲罰，因此針對性騷一案，南韓檢方已中止起訴。

不過，仁川移民辦公室認為王某可能會威脅到南韓民眾的安全與福祉，因此在性騷案後禁止王某進入韓國。對此金盛董事長決定提出訴訟，他聲稱自己對2名韓國女孩的不妥行為，是在中國境內犯下，而且在此之前他並沒有任何犯罪紀錄。

王某還宣稱，如果對他發布入境禁令，那麼將對南韓經濟造成負面影響，因為他正計畫與韓國公司合作，在濟州島建造大型豪華度假村，假如自己無法進入韓國，該投資項目可能無法實現。

不過，首爾法院認為，移民單位禁止王某入境是個公正的決定，並再次強調王某的存在可能會損害南韓民眾的福祉與韓國國家利益，因此判決他永久無法入境。