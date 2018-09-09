宛如電子螢幕！ 北韓破紀錄10萬人體操將再現

北韓的大會操表演，被金氏世界紀錄列為全球最大型體操演出。（圖擷自網路）

2018-09-09 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕北韓9日迎接建國70週年紀念日，舉行睽違5年的大會操表演，將動員大批學生在觀眾台上排字的畫面，外媒戲稱畫面讓人誤會是電子螢幕。

北韓今天建國70週年，除了進行不那麼激烈的國慶閱兵典禮，展示北韓軍事實力的同時，又不致於破壞平壤當局為重新加入國際社會所做努力。另外，外界關注北韓學生所表演的大會操，這項表演在2007年被金氏世界紀錄列為全球最大型體操演出，表演人數載為10萬090人。

根據《BBC》報導，大會操表演是北韓官方精心製作的宣傳奇觀，展現了巨大的協調性，上一次北韓表演大會操，是在2013年，睽違5年再度表演，許多人感到相當期待，據稱今年的主題故事為「光榮的國家」。

報導提到，北韓舉行這項宣傳活動，將為北韓公民提振士氣，並展現出一致性和共產主義的共同精神。除了大會操外，本次北韓也會舉行閱兵式，數萬人密集受訓，可能展示最新武器，整個國慶活動預計長達1個月。

不過，外國人要欣賞這場表演不容易，除了要從中國轉搭高麗航空到平壤，還要付超過700英鎊（約新台幣2.8萬元）的票價，才能入場觀賞。