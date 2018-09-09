聯合國調查：全球1.5億青少年在學校被霸凌

聯合國調查，全球青少年1.5億人曾受霸凌。（圖擷取自聯合國官網）

2018-09-09 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕青少年霸凌嚴重！聯合國兒童基金會最新的一份調查報告指出，全球13到15歲的青少年中，有半數在校園內外遭到同齡人的毆打或欺凌，受到影響的總人數達1.5億之多，其中約1/3是上個月才遭遭到欺負、去年一年內更有約1/3學生被暴打。

聯合國兒童基金會發出新聞稿指出，這份調查名為《每日的必修課：#終止校園暴力》，是針對最近一個月內遭遇過欺凌，或是在最近一年內捲入過肢體衝突的兒童人數，進行調查，結果顯示，兒童及青少年遭受霸凌一事，是全球普遍存在的問題，不管是貧窮或富裕的都國家都面臨如此的問題，而這一問題也影響了他們的學習和身心健康。

根據報告，在39個發達國家，每10個學生中就有3個承認自己曾經欺凌過同齡人；更有近7.2億學齡兒童在校內遭到體罰，在性別上，女童易受到心理欺凌、男童則受到更多的身體暴力及威脅。

有些國家發生內戰，更把學校當成戰場，學生被迫犧牲者，在2017年，剛果民主共和國共有396起針對學校的襲擊得到記錄或核實，南蘇丹的數字為26起，敘利亞67起，也門20起；在科技進步國家，網路霸凌在快速增加。

兒基會執行主任亨麗埃塔·福爾（Henrietta H. Fore）表示，全球每天都有上百萬兒童面臨著在學校內的各種不安風險，包括「打鬥、被迫加入團體、當面和網絡欺凌、暴力處罰、性騷擾和武裝衝突」等，這些風險在短期內會影響他們的學習狀況，而長期持續則會導致抑鬱、焦慮乃至自殺。

兒基會呼籲全球採取緊急措施，採取相關政策和立法，以保護學生在校園內安全。