巴西總統候選人遇刺 選情更加撲朔迷離

2018-09-09 01:36

〔中央社〕巴西自由社會黨籍總統候選人波索納洛遇刺事件，讓之前就已經很不明確的總統選舉情勢，變得更加撲朔迷離。政治分析家指出，波索納洛雖然受傷，卻可能因此得到好處。

波索納洛（Jair Bolsonaro）昨天轉移到聖保羅市愛因斯坦醫院（Albert Einstein），復原狀況穩定，家屬表示，波索納洛不會再進行街頭造勢活動。

政治分析家皮曼德爾（Jairo Pimentel）認為，刺傷事件應該不會為波索納洛爭取到更多選民支持，但可能提高他進入選舉第2輪的機會。

自從巴西高等選舉法院判決工黨籍前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）不具候選資格後，波索納洛就在選舉民調領先其他候選人。

巴西和多數民主國家一樣，確保所有政黨都有同等的時間在媒體上進行選舉宣傳，但組成聯盟陣營的政黨數量，卻影響可使用的實際時間。

政治分析家普遍認為，8月底媒體選舉宣傳開始後，波索納洛因聯盟陣營只有2個政黨組成，宣傳時間較短。而巴西民主社會黨籍候選人奧克明（Geraldo Alckmin）因為有9個政黨支持，宣傳時間最長，選民支持度有望開始提升。

然而，波索納洛遇刺後，情況有所改觀，因為他是攻擊事件的受害者，「悲劇效應」和「媒體效應」的混合，可能對他帶來正面影響。

政治分析家艾梅達（Alberto Almeida）一直深信，今年總統選舉最可能出現的情況，依然是工黨和巴西民社黨之間的龍虎鬥。

艾梅達承認，刺傷事件提高了波索納洛的機會，但距離選舉第一輪還有近一個月時間，「媒體效應」應會逐漸失效，「假如攻擊事件在選舉前幾天發生，影響將更大。」（編輯：劉學源）