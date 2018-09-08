學生上課睡覺叫不醒 女校警竟拔電擊槍「嚇醒他」…

2018-09-08 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州有個駐校女警為了叫醒上課睡覺的學生，居然在課堂上拔出並啟動配戴的電擊槍，引起其他學生的騷動後，成功弄醒這名呼呼大睡的學生；但女警的舉動激怒校方，目前已遭停職調查，最重可能面臨被起訴。

綜合外媒報導，這件事發生在俄亥俄州史密斯維爾的自由預科學校（Liberty Preparatory School），有個高三學生上課睡覺，授課老師、校長連番上陣都

「拒絕被叫醒」，最後32歲駐校女警瑪麗莎．巴斯肯斯基（Maryssa Boskoski）被叫去幫忙。

女警到場後，直接拿出配在身上的電擊槍，當場啟動，引起現場學生的騷動，成功「叫醒」睡覺同學；雖然女警並非「電醒」學生，不過，她被叫來幫忙，卻公親變事主，因為擅自啟動電擊槍的不恰當舉動，引起校方的不滿與當地警方的震驚。

學校臨時校長珍娜．帕內爾（Jenna Parnell）說，「我對女警的舉動相當震驚，她當下甚至沒有預先告知我們，就直接啟動電擊槍；校方有責任保護學生的安全，這個舉動確實嚇到我們了。」而史密斯維爾警察局長霍華德．芬克（Howard Funk）事後證實，當時電擊槍已卸下發射針，並沒有攻擊性，不過他說，「雖然我不認為瑪麗莎的舉動違法，但她確實違反了警局的內部規定；除非員警遭到了立即的危險狀況，否則不能隨意的啟動電擊槍」

不過，根據人事檔案，曾在美國空軍後備隊服役的瑪麗莎過去也曾犯下類似紕漏，她曾經在一次測試電擊槍時忘記卸下發射針，結果差點誤擊同仁；目前當地警方責令瑪麗莎停職接受調查，待結果出爐後，再決定是否究責。