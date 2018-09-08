2013埃及政變示威案 法院判75人死刑

今日埃及法院判決當初參與抗爭的人員，共有75人被判處死刑、47人被判終身監禁，遭人權組織批「相當不公正」。圖為法院畫面。（法新社）

2018-09-08 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕2013年埃及曾爆發政變，由現任埃及總統賽西（Abdel Fattah al-Sisi）所率的武裝部隊，推翻時任總統穆希（Mohammed Morsi），引來大批民眾靜坐示威抗爭，數百人被依煽動暴力、謀殺等罪名拘捕起訴，今日埃及法院宣判，共有75人被判處死刑、47人被判終身監禁，遭人權組織批「相當不公正」。

綜合外電報導，今日埃及法院宣布2013年軍事政變示威案，共739名被告的判決結果，其中有47人遭判終身監禁、75人遭判處死刑，其他被告則分別被判處5至15年有期徒刑。

這場判決被國際特赦組織（Amnesty International）批評，「相當不公正」，且有違反埃及憲法之虞，國際特赦組織更說，這場審判是對於正義的嘲弄，竟然沒有任何1名在2013年強行鎮壓拉比亞廣場（Rabaa square）的民眾時，殺害百姓的警官被判刑。

2013年埃及現任總統賽西率武裝部隊推翻前任總統穆希，強行奪權，隨後引起眾多埃及人民在埃及各處抗議，2013年8月14日，賽西的武裝部隊以武力鎮壓當時位於拉比亞廣場的抗議民眾，造成至少817人喪命。