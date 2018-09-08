仇女仇到頭殻壞掉？強國男練泰拳 看女路人不爽就暴打

2018-09-08 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕仇女仇到腦子壞了！中國吉林日前發生多起隨機攻擊事件，許多單獨走在路上的女子遭人猛擊臉部，力道之大甚至可一擊就讓被害人昏厥；當地警方在多日追查後，終於逮到隨機傷害嫌犯，這名男子竟然只因為「仇女」，看落單女子不爽就會動手傷人，已經犯下3起傷人事件。

綜合媒體報導，吉林警方獲報，7月23日早上9點左右，23歲李姓女子在路上等人時，臉部突然遭人重擊，倒地昏迷，送到醫院急救後，竟發現她的鼻樑被打到斷成11節；李女說，對方攻擊的速度太快，沒看清嫌犯是誰，連對方身上的特徵、用什麼方式攻擊的都不知道，而事發現場位在監視器的死角，警方只知道嫌犯是個背著背包的年輕男子，看不到犯案過程。

正當警方正在調查時，在7月29日又發生第二起同樣手法的傷人事件，18歲女子在前次案發現場附近，也是在路邊等人時，莫名其妙就遭人襲擊，最後眉骨骨折；不過，這次受害人有看清嫌犯是個男性，而且確定是用肘關節攻擊她。

當地警方研判，會以肘關節攻擊人，嫌犯應該是個習武之人，而且這兩次的受害人被攻擊的當下都是身穿裙裝，懷疑嫌犯有「心理變態」；而警方之後也在調閱監視錄影器的影像時，也發現嫌犯的獨特的背包包習慣。

警方加強巡邏，終於在8月31日逮到20歲王姓男子，他被捕後對犯行坦言不諱，供稱已犯下3起案件；他聲稱熱愛泰拳，已經練5年，而以前他打工時，認為女同事都歧視他，結果他就越來越偏激，開始有仇女的想法，之後看到女人落單走在路上，「看她不爽就想揍」。