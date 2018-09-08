沃爾瑪新商品印前蘇聯標誌 立陶宛火大要求下架

2018-09-08 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國零售業巨頭沃爾瑪公司（Walmart）因販售印有前蘇聯標誌的衣服，立陶宛對此指稱說是汙辱遭前蘇聯時代壓迫的受害者，要求下架。

綜合媒體報導，沃爾瑪近日推出一款T恤及帽T，上頭印有前蘇聯槌子及鐮刀的標誌，還有俄文文字大寫的CCCP，也就是俄語當中的蘇聯縮寫。立陶宛駐美國大使羅蘭達斯‧克里斯希納斯（Rolandas Krisciunas）對此聲明：「在蘇聯的鐮刀和錘子的象徵下犯下了可怕的罪行。我們相信沃爾瑪可以撤銷帶有蘇聯符號的T恤和其他產品。」

立陶宛外交部長立那斯‧林克維修斯（Linas Linkevicius）也在推特推文說：「不會買納粹主題的衣服，對吧？」接著說：「我們相信沃爾瑪的道德立場，並呼籲將帶有大規模屠殺標誌的產品下架。」目前沃爾瑪仍未回應，但它的網站指南寫著，禁止販售任何會冒犯「歷史或新聞事件」的產品。

1940年8月，蘇聯正式吞併立陶宛；1944至1953年間，立陶宛首都維爾尼斯（Vilnius）超過7萬人遭蘇聯的壓迫而喪生；1990年，立陶宛是第一個宣布獨立的國家，1991年，蘇聯才正式承認立陶宛。目前立陶宛禁止使用任何槌子及鐮刀有關蘇聯的符號。