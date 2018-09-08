一帶一路再掀波 斯里蘭卡數萬人上街抗議

2018-09-08 17:39

〔中央社〕中國藉「一帶一路」計畫全球投資，令斯里蘭卡身陷債務危機，不得不將赫班托達港租給中國99年。這項決定在斯里蘭卡爭議不斷，近日就有數萬人上街控訴「政府違背民意出售國家資產」。

中國自2013年起開始向外行銷「一帶一路」計畫，過程中，斯里蘭卡因無力償還中國14億美元的基建貸款，而在2017年將位於世界最繁忙航道之一的赫班托達港（Hambantota）租給中國99年。

這件事在斯里蘭卡掀起爭議並持續發酵。

綜合陸媒天天快報、香港有線新聞台報導，數萬名抗議者9月5日在前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）的帶領下前往抗議。

諷刺的是，正是拉賈帕克薩執政期間，斯里蘭卡出現了大量中國援建計畫，其中包括為了赫班托達港在內的大型基礎建設計畫，向中國借款數十億美元。

一名抗議活動的組織者表示，他們的訴求是抗議政府違背民意出售國家資產，造成人民生活費用大幅度上漲，政府又強行增加稅收，造成民不聊生。

報導說，由於抗議封堵了首都可倫坡的許多主要道路，導致附近的學校停課，很多公司提前讓員工下班。

中國駐斯里蘭卡大使館網站發布消息提醒中國公民，近期，斯里蘭卡政治集會、遊行罷工較多，在斯中國公民應避免圍觀，注意人身財產安全。

世界一帶一路基金會執行主席胡星斗表示，「一帶一路」沿線國家政權更迭頻密，中國援助大型的項目可能博得政府領導人的好感；隨著政府領導人一變，中國的投資可能就「打水漂」了。

他指出，很多中國的援助都被那些國家的貪腐集團給瓜分了，其實當地普通民眾對中國有好感的不是太多。