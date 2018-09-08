月薪是別人的年薪！南韓美妝YouTuber素顏長這樣...

南韓美妝YouTube「Risabae」，聲稱月薪是一般人的年薪。（圖擷自「RISABAE」YouTube頻道）

2018-09-08 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕走紅的YouTuber似乎都很賺！韓國最熱門的美妝YouTuber「Risabae」在綜藝節目上表示，她的月薪是一般人的年薪，雖然她沒有透露具體金額，但Risabae之前就曾說過，自己每個月收入超過5000萬韓元（約新台幣137.4萬元）。

據《韓國時報》報導，Risabae在KBS 2TV的綜藝節目《歡樂在一起》第3季（Happy Together 3）裡透露，自己以前在MBC（韓國文化廣播公司）的化妝室工作過，但那時的收入和現在完全無法相比。

Risabae還當過韓國知名女團AOA的化妝師，之後以美妝YouTuber闖出名號，因為她擅長模仿名人的妝容，其中最知名的就是模仿歌手宣美。在拍攝的影片中，Risabae習慣呈現從素顏到完妝的全數步驟，但網友們並不在意Risabae原來的長相如何，因為她實在太會化腐朽為神奇了，讓民眾紛紛驚嘆於她的化妝技巧。

Risabae在YouTube頻道獲得超過100萬訂閱後，幫父母買了房子，如今已有超過180萬名粉絲。韓國廣播廣告公司（KOBACO）指出，南韓現在約有1萬名YouTuber，其中100人的年收入超過了1億韓元（約新台幣274.8萬元）。