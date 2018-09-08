慎入！美婦車禍服抗生素 舌頭竟長滿毛茸茸黑毛

美國婦女因傷口感染服用抗生素，不料卻出現罕見黑毛舌症狀。（擷取自《新英格蘭醫學期刊》）

2018-09-08 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名55歲婦人去年遭遇嚴重車禍，因傷口感染而服用抗生素，不料一週後竟出現舌頭長滿「黑毛」的狀況，求診後發現罹患罕見「黑毛舌」（black hairy tongue）疾病，負責此病例的醫師也直呼「自己執業10年首度遇上」。

《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）週四（6日）刊登這份病例，指女患者2017年經歷一場嚴重車禍，雙腳遭壓斷且發生感染，醫師遂開給她2種抗生素同時服用以抵抗病菌。不料，女子開始服藥一週後便出現黑毛舌症狀，口腔更出現無法言喻的臭味。

女子不堪其擾，便向美國聖路易斯華盛頓大學醫學院內科學系助理教授哈馬德（Yasir Hamad）求助，後者懷疑患者服用的其中一種抗生素－米諾環素（Minocycline）是致病成因，便要求她停止服藥並注意口腔衛生，此後數週女子傷勢痊癒，舌頭上的「黑毛」亦全數消失。

黑毛舌雖名為「黑毛」，但從患者舌頭上生長出的毛狀物體卻不是毛髮，而是舌上絲狀乳頭異常延伸增長，其表面呈現黑色。異常增長的舌乳頭經常刺激軟顎，常引起噁心感，同時導致患者出現明顯的口腔異味。