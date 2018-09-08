巴西遇刺總統候選人轉送聖保羅醫院 復原良好

2018-09-08 05:36

〔中央社〕巴西自由社會黨籍總統候選人波索納洛昨天在米納斯吉拉斯州茲灰福拉市掃街造勢時遇刺，腸道受傷部位經手術切除並縫合，今天搭乘醫療專機抵達聖保羅市入住愛因斯坦醫院。

目前民調呼聲最高的波索納洛（Jair Bolsonaro），昨天在米納斯吉拉斯州茲灰福拉市（Juiz de Fora）掃街造勢時，腹部被人持刀刺傷後，馬上被送到當地的聖心醫院急救，腹部一刀傷及腸道，經手術縫合，傷勢穩定，家屬於是決定將波索納洛轉移到聖保羅市的愛因斯坦醫院（Hospital Albert Einstein），繼續接受治療。

愛因斯坦醫院下午發布醫療報告指出，波索納洛的意識清晰，傷勢復原狀況良好，目前仍在加護病房接受觀察。

波索納洛今天在推特說他一切都好，正在復原中，同時感謝所有醫療團隊和護理人員，給予他的家屬極大協助與方便。

持刀刺傷波索納洛的嫌犯是40歲的奧里維拉（Adelio Bispo de Oliveira），當場被捕。奧里維拉說他的行動出於個人選擇，並確信是上帝的旨意。

奧里維拉說他不屬於任何政黨，但2007至2014年間，曾加入左派的自由社會主義黨（PSOL），並在社群網站發表對右派和波索納洛的尖銳批評，言詞非常激烈。

巴西公安部長鍾曼（Raul Jungmann）今天指出，聯邦警察正在調查此案，且暫時假設奧里維拉是單獨行動的「孤獨的狼」。

巴西公安部為每位總統候選人提供21名聯警，負責近身保護，但候選人在進行造勢活動時也須遵守安全守則，如波索納洛遇刺時即違反規定，被支持者扛在肩上走，形成明顯目標。

鍾曼希望經此意外後，所有候選人進行競選活動時，會嚴格遵守聯警提供的安全指引。（編輯：徐睿承）