金正恩寄信給川普 川普：相信內容會是正面

2018-09-08 02:12

〔中央社〕美國總統川普今天指出，北韓領導人金正恩已寄發一封信函給他，川普相信這封信函內容將會是正面的。

路透社報導，川普搭乘美國空軍一號時接受記者訪問指出：「我知道有封信正寄給我，一封金正恩給我的私人信函。昨天…這封信在邊界遞交。」

「信已在寄送途中。這種方式真的很講究…我相信這封信的內容會是正面的。」

川普和金正恩針對北韓核計畫談判，兩人持續以信件進行溝通，也包括在社群媒體上傳遞訊息。川普4日在推特發文，感謝金正恩對「總統川普堅定不移的信念」。