「山竹」有望成強颱 美專家推估「這2天」起恐侵襲台灣

2018-09-08 00:16

〔即時新聞/綜合報導〕2018年第22號颱風「山竹」(Mangkhut)已在7日晚間於馬紹爾群島附近生成,被認為有可能發展成強烈颱風,美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)指出,山竹在本月15日或16日起恐衝擊台灣。

傑森.尼科爾斯在推特中分析,第22號颱風山竹在下週的早些時候將會直撲美國關島,接著可能在下個週末、也就是15日至16日左右衝擊台灣或是中國;而目前通過菲律賓附近海域的低氣壓很可能增強為熱帶風暴,台灣可能從9日起將連續幾天迎來大雨。

法國氣旋觀察家帕特里克(Patrick)在個人網站中指出,颱風山竹位於北太平洋上向西邊移轉,北方又有東北季風,它具有相當良好的發展條件,可進行理想的集約化,很有機會演變成強烈颱風,人們「有可能目睹爆炸性增強」的過程。

中央氣象局表示,山竹颱風強度目前為輕颱,9月7日晚上8點時,颱風中心位在東經165.5度、北緯12.8度,朝西北西方以時速30公里前進,瞬間最大風力秒速25公尺,屬10級陣風,秒速13.9公尺至17.1公尺的7級風半徑達到100公里。

傑森.尼科爾斯推特全文

TS #Mangkhut has formed near the Marshall Islands. Mangkhut will impact #Guam as a typhoon early next week before possibly impacting #Taiwan and/or #China around the weekend of the 15th/16th. pic.twitter.com/7Xw5HMMDPK