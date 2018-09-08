「山竹」有望成強颱 美專家推估「這2天」起恐侵襲台灣

美國氣象專家傑森．尼科爾斯指出，山竹颱風本月15日或16日恐衝擊台灣。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-08 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕2018年第22號颱風「山竹」（Mangkhut）已在7日晚間於馬紹爾群島附近生成，被認為有可能發展成強烈颱風，美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）指出，山竹在本月15日或16日起恐衝擊台灣。

傑森．尼科爾斯在推特中分析，第22號颱風山竹在下週的早些時候將會直撲美國關島，接著可能在下個週末、也就是15日至16日左右衝擊台灣或是中國；而目前通過菲律賓附近海域的低氣壓很可能增強為熱帶風暴，台灣可能從9日起將連續幾天迎來大雨。

法國氣旋觀察家帕特里克（Patrick）在個人網站中指出，颱風山竹位於北太平洋上向西邊移轉，北方又有東北季風，它具有相當良好的發展條件，可進行理想的集約化，很有機會演變成強烈颱風，人們「有可能目睹爆炸性增強」的過程。

中央氣象局表示，山竹颱風強度目前為輕颱，9月7日晚上8點時，颱風中心位在東經165.5度、北緯12.8度，朝西北西方以時速30公里前進，瞬間最大風力秒速25公尺，屬10級陣風，秒速13.9公尺至17.1公尺的7級風半徑達到100公里。

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