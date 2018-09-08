提升女生性慾有新招！美研究發現只要刺激「這裡」

美國密西根大學研究指出，對女性的腳踝進行神經刺激，能幫助女性提升性慾。（路透）

2018-09-08 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根大學（University of Michigan）最新研究指出，對女性的腳踝進行神經刺激，能幫助女性提升性慾同時增進陰道濕潤程度，甚至在做愛時達到高潮，研究發布在《神經調節》（Neuromodulation）期刊。

綜合外媒報導，密西根大學科學團隊在2017年與今年，分別使用老鼠做為研究對象，使用輕微電擊刺激雌性老鼠的腳踝處或生殖器周圍，發現電擊完15至30分鐘內，流經牠們生殖器官的血液大幅增加，因此在今年招募9名有性功能障礙、無膀胱問題的女性做實驗。

9名性冷感女性每週接受12次、每次半小時的腳踝或生殖器周圍電擊療程，實驗結束後有8名參與者在陰道潤滑度和高潮方面得到改善，1名53歲的受試者指出，電療法有種「奇異的壓力振動感」，但很快就能適應，她每次進行療程時總是帶書去閱讀度過30分鐘，療程結束後性生活方面有顯著改善。

研究作者布洛恩斯（Tim Bruns）博士指出，目前的理論認為，向下延伸到足部的神經與骨盆的部分神經重疊，刺激可引起連鎖反應，這樣的療法為非侵入性與非藥物性的，屬於「另1種治療女性性功能障礙的方法」，目前正在尋求資金進行更深入、更大規模的研究。

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《神經調節》期刊