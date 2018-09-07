歐盟43％未婚生子 「浪漫」法國竟高達6成

2018-09-07 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕這就是浪漫法國？歐洲統計局近期公布一份資料，歐盟有43％新生兒的父母未婚，而歐盟諸國中又以法國比率最高，高達6成未婚生子。

綜合媒體報導，根據歐洲統計局（Eurostat）的數據顯示，截至2016年，歐盟內的27個成員國，統計有43％的兒童是由未婚母親所生，而其中有8個國家的未婚生子比率過半，有超過一半的婦女是在未婚的情況下產子，分別為法國（60％）、斯洛維尼亞（59％）、保加利亞（59％）、愛沙尼亞（56％）、瑞典（55％）、丹麥（54％）、葡萄牙（53％）、荷蘭（50％）。

相比之下，希臘非婚生子的比例最低，不到10％，再來是克羅埃西亞和賽普勒斯，皆少於20％；不過根據追蹤數據顯示，歐盟在2000年至2016年之間，未婚生子的比數已經增長了15％，每年成長約1％，研究人員指出，這可能表示現在的家庭情況，已經從傳統家庭慢慢轉化為新型態的「民事伴侶關係」或是單親家庭。

研究人員也指出，法國的比例會居高不下，可能是因為法國擁有較完善的「民事伴侶關係」與「同居登記」制度，讓許多不想步入婚姻的情侶也可以享有大致上與「婚姻關係」相同的權利；所以，雖然「民事伴侶關係」一開始的初衷是為同性戀設計，但也漸漸的在異性戀伴侶間盛行。

不過，英國「婚姻基金會」的研究者哈利．班森（Harry Benson）指出，歐盟國家有個現象，即是有較高收入的家庭才會舉行婚禮，而處於勞工階層的婦女往往會選擇同居關係或以單親身分撫養「未婚生子」；他認為，「不婚的趨勢一直歐洲蔓延，不過還是有一群人會繼續結婚，這個群體是由高收入者跟執政者組成；他們繼續宣揚一個觀念，就是婚姻本身並不重要。」

班森強調，問題是，婚姻關係本身「還是相當重要」，婚姻制度仍比同居或任何「類似婚姻」的結合都還要穩定。

但如果是以整體歐洲來比較，冰島才是真正位居歐洲「未婚生子」所占比例的首位，有70％；不過，冰島的現象可能是因為觀念的改變與另類的生活型態所致。