趁火打劫？中國東方航空明東京飛北京機票 竟漲價10倍

有網友在機票比價網站上發現，明（8）日中國東方航空從東京飛往北京的機票價錢竟超過10萬元。（資料照）

2018-09-07 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國大批旅客近日內趕搭飛機從日本飛回，但卻有網友在機票比價網站上發現，明（8）天中國東方航空從東京飛往北京的機票價錢竟超過新台幣10萬元，與平時1萬元左右的價格差了10倍，網友驚呼「中國人準備被當盤子了」！

網友在臉書上指出，從機票比價網站上發現，中國東方航空明天從東京國際機場飛往北京首都國際機場的單程票，經濟艙竟要價10萬2952元與10萬4474元，就連中國國航最便宜的票價都要3萬8412元，這2家航空公司平時相同航程的單程票，最便宜的票價分別僅要9224元與1萬2523元。

根據《梨視頻》報導，一名中國女大生受困日本大阪，由於就讀學校9日開學，又看到比價網站上許多直飛機票都比平時高出許多倍，因此最後決定要在明（8）日中午前搭乘新幹線抵達東京，再飛往南韓釜山轉機到上海，單程票要價4500元人民幣（約新台幣2萬元），她說，這個價格算是「不那麼嚇人的」。

許多網友對此感到相當驚人，相繼留言說，「不知道什麼叫做窮兇惡極嗎」、「土匪就是等這時刻啊」、「反正坑的是中國人」、「恭喜中國人！賀喜中國人！」、「機票價不合理」、「平常的日子，大阪飛北京來回2500人民幣（約新台幣1.1萬元）就搞定」、「等著被宰吧」。