斯里蘭卡爆大規模示威 抗議當局貪腐賣國

前斯里蘭卡總統、現任在野黨領袖馬欣達（紅衣者）發起示威活動，抗議當局貪腐賣國。（歐新社）

2018-09-07 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡最大城市可倫坡（Colombo）在9月5日發生大規模示威，人們自發性的拿著蠟燭，走上街頭抗議當局貪腐賣國，雖然當局沒有透露估計人數，不過有獨立分析師認為，人數約有1萬5000人。

綜合媒體報導，這起和平示威由前斯里蘭卡總統、現任在野黨領袖馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）所領導，示威者拿著蠟燭走上街頭，抗議政府貪腐嚴重、出賣領土跟擅自推遲地方議會選舉，示威遊行在當地幾條主要的街道進行，最後聚集在總統府附近靜坐示威；當局雖然沒有透露估計人數，不過有獨立分析師認為，人數約有1萬5000人，大多來自農村地區。

示威者不只抗議政府出賣國家領土主權，將海港租給中國99年的行為，也抗議當局暫停地方選舉的舉動；馬欣達表示，「暫停選舉正在侵犯人民的權力！斯里蘭卡正在朝著專制的老路前進，而不是民主政治！」；而馬欣達之子，現任國會議員的納馬爾·拉賈帕克薩（Namal Rajapaksa）也表示，抗議活動是為了凝聚人民的意識，迫使國會同意提前改選；人民對政府不合理的稅制與經濟衰退感到不滿。

雖然政府當局沒有回應抗議的訴求，不過有斯里蘭卡的高階官員表示，他認為這個抗議活動，只是為了想向當局施壓，以暫緩當局為調查前朝而建立的「特殊調查機構」的進度；他指出，當局已經建議為示威活動部屬5000名警力維安，以維護抗議人士行使權力與言論自由。

目前斯里蘭卡當局已經對馬欣達的親人展開調查，其中包括馬欣達的2個兄弟、兒子以及他們的親信，認為他們涉嫌貪汙與盜用公款；不過因反對派認為這些調查有「政治目的」，所以調查進度緩慢。