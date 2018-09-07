記者要哭了！街頭報導颱風 「亂入姐」又來搶鏡…

2018-09-07 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕今年第21號颱風「燕子」日前強襲日本，當地媒體4日在東京新宿車站報導疏運狀況，不料撞見1個月前連線報導時不斷搶鏡頭的「亂入姐」，攝影記者連忙將鏡頭帶開，還是被她搶鏡亂入，網友笑稱「記者都快哭了」！

日本網友將影片貼上推特，從中可看見，電視媒體4日白天在新宿車站外拍攝民眾出入車站的畫面，報導列車行駛情況，不料在人山人海中，突然拍到一名戴著眼鏡，頂著漁夫帽的女子，她起先裝作沒看到攝影記者，後來就正對著鏡頭，而且不再移動，記者此時將鏡頭帶往車站內取景，不料女子還是緩緩地將自己置入其中。

這名女子在8月9日就曾因亂入而短暫爆紅，當時今年第13號颱風「珊珊」正侵襲日本，記者冒雨與棚內主播現場連線報導，不料，頭戴粉紅小帽的「亂入姐」看到鏡頭，就一直站在記者後面充當背景，不論攝影記者如何閃避她的存在，「亂入姐」依舊堅持要入鏡，最後攝影記者只好將鏡頭帶往車站高處的告示資訊。

許多網友看見「亂入姐」再度出現，都佩服她的亂入功力，紛紛留言說，「阿姐，又係你呀」、「我覺得她很厲害耶！新聞台不管在哪裡拍攝都有她」、「是有跟蹤記者唷」、「不挖角去當狗仔隊可惜」、「又來了笑死」、「這種精神病怎麼不報警送醫勒」。

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第21號颱風燕子侵襲日本「亂入姐」現身

またもや出現しててワロタw w w pic.twitter.com/PWIfHZ7Yiq — ジェームズJ【ザクロラリアット】 （@myball910） 2018年9月4日

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