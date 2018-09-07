中國擬整合五毛黨 建立紅色網評大軍

2018-09-07 20:58

〔中央社〕中共總書記習近平的舊部屬、中共中央政法委員會秘書長陳一新日前提出，鼓勵所有政法人員開設自媒體帳號，建立紅色政法網評大軍，整合被戲稱為「五毛黨」的網軍。

美國之音（VOA）中文網報導，中共政法高層4日召開工作會議，部署政法系統建設網路新媒體計畫。據報導，這次會議公開鼓勵政法幹部、警員以及宣傳人員開設自媒體帳號，利用政法資源優勢，設置話題、製造熱點，培養具有網路思維的政法專業寫手。

對於上述報導，香港浸會大學新聞系講師呂秉權表示，「一般來講，筆桿子都由中宣部這些部門來做；政法委的功能是公檢法，不是搞宣傳的。現在政法委把本身不是你的工作搶過來做」。

陳一新在會議中大談媒體轉型態勢，並且要求重大事件第一時間搶占輿論宣傳引導陣地。他說，政法人員額外賦予筆桿子的責任，是「主動為黨分憂」。報導說，效忠意味濃厚。

這次會議研究網上「五毛」的現狀，指「五毛」量少質弱、散兵游勇，希望實現「向強大紅色網軍的轉變」。為此要善於「發現和聚攏一批正能量創作高手」。「五毛」待遇也是會議的一個重點。會議說，過去組織和領導對五毛隊伍「重視不夠、保障不足」，因此提出要「探索激勵機制、建設人才隊伍」。報導說，可以預見，中國「五毛」網評員的待遇有望進一步提高。

會議提出培育一批百萬級粉絲的微信公號，千萬級粉絲微博帳號，百萬級訂戶量的客戶端，培育和利用社會上的網紅大V。呂秉權說，中國政府已經把很多正直、有良心的、講道理的大V「打殘了」。現在又來培植他們，作為自己假的意見領袖。

有評論認為，按照陳一新的思路，中共政法系統可能人人會被要求上網，開設自媒體帳戶。如果其他行業也效仿，中國官方支持的網路大軍將規模很大，這是中國輿論系統的新動向。