噁！中國新式腳底按摩 女師傅用嘴啃男客腳跟

2018-09-07 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片，1名中國足體按摩女師傅對男客進行「足療」，但卻有別於以手按摩，竟是用嘴啃男客的腳後跟，奇異景象在網路上發燒，網友認為若男客有腳臭就相當噁心了。

推特網友昨（6）日上傳1段影片，畫面中能見中國1名足體按摩女師傅將男客的雙腳抬起，隔著棉布張嘴啃咬他的腳後跟，引來旁邊民眾圍觀，許多人均拿出手機記錄怪異景象，另名男顧客好奇詢問店家「嘴啃足療法」，店家振振有辭地表示「有這個手法！有！」。

《搜狐新聞》2017年6月報導指出，中國有名中年女子替人以「嘴啃足療法」治病，還找來新聞媒體拍攝治療過程，大批民眾在旁作見證，但中媒質疑「不知這位大姐治病的依據從何而來」。

許多網友對此感到相當噁心，紛紛留言指出「不把服務業者當人看也是中國的多年老傳統了」、「他們享樂的方式就是變著法子折磨他人」、「沒有信仰的國度出現什麼都不奇怪」、「這背後折射的是人與人之間的不平等與地位歧視」、「表露社會底層民眾維生艱辛」。

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