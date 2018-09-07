扯！黑人孫子搭白人奶奶的車 竟遭警方逮捕

美國白人奶奶巴爾（Paulette Barr）載著黑人孫子卡特（Akil Carter），警方竟然認為卡特很有可能要搶劫，因此攔車逮捕卡特。（圖擷自「PoliceActivity」YouTube）

2018-09-07 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕太誇張！美國威斯康辛州白人奶奶巴爾（Paulette Barr），和友人去完教堂回家時，順便讓18歲的孫子卡特（Akil Carter）搭車去上班，竟然就被後面的警察盯上，因為卡特是名黑人，警方認為他很有可能要搶車上兩位白人老太太，隨即攔車逮捕卡特。

據《ABC》報導，在威州沃瓦托薩（Wauwatosa）警方發布的員警密錄器中，可以看到當他們叫停Lexus轎車後，就叫穿著黃色上衣和灰色短褲的卡特下車，然後要求他舉起雙手走到人行道的另一邊。

緊接著白人奶奶巴爾從車窗探出頭來，要求警官告訴她發生了什麼事，1名警察走向前去詢問她和另1名白人婦女是否安好。巴爾聞言氣得大喊「那是我的孫子！我們正從教堂回家！」警察聽到後大吃一驚，直說「那是你的孫子？」

警官這時解釋，稍早有個人跑過來告訴他們，有2名黑人在藍色的Lexus裡搶劫1名女子，這才會出手攔車。巴爾無奈地說，卡特真的是她的孫子，肯定是有人看到車內有個黑人和2名白人老太太，就在心裡推算出一些假設。

警察連忙向老奶奶巴爾致歉，並承諾會釋放卡特。然而警方的資料顯示，卡特被銬上手銬並被調查了約6分鐘才重獲自由。至於原先向警方傳遞錯誤消息的報案民眾，現在已經找不到人了。