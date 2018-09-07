史上最大野火肆虐 2個月「燒光」加州年度打火預算

美國加州今夏爆發史上規模最大野火。（美聯社）

2018-09-07 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕北半球今夏受熱浪襲擊，多國測得歷史高溫，美國加州也爆發史上最大野火。當地近日又發生新的野火，成了壓倒加州消防部門財政運作的最後一根稻草，迫使該部門在進入新財政年度僅2個月後，便要求州議會再撥款2.34億美元（約新台幣72億元）。

綜合外媒報導，美國加州7、8月爆發多起野火，除數量創紀錄外，北加州的「蒙多西諾綜合山火」（Mendocino Complex Fire）更成為加州歷來規模最大的野火。這導致當地消防部門疲於奔命地投入救火，在資源消耗遠超出預期的情況下，讓加州林業與火災防範部門（以下簡稱CalFire）在財政年度僅開始2個月時就不得不向州議會要求追加預算，以便應付9、10月的野火季節。

《美聯社》指出，美國加州政府的財政年度為7月1日至次年的6月30日，而CalFire雖於過去10年內7度向州議會要求追加預算，但這次僅過了2個月便財政告急仍是史上首見。CalFire負責人皮姆洛特（Ken Pimlott）直言，由極端天氣條件引發的歷史性火災，直接導致在全州境內救災的大規模開銷，強調該部門目前僅剩下1100萬美元左右的經費可供運用。

皮姆洛特進一步解釋，加州的野火季節至11月結束，其中9、10月歷來均為野火好發期，過去5年內該部門這幾個月的平均開銷是1.56億美元（約新台幣48億元），扣除後剩餘的7800萬美元（約新台幣23億元）將用於添購直升機及招募更多消防人員。