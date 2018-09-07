敘利亞英雄游泳選手 援助難民卻遭希臘政府逮捕

2018-09-07 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕希臘萊斯沃斯市（Lesbos），自2015年以來，約有5,000名移民和難民湧入，大部分是受到戰爭蹂躪的敘利亞難民，日前希臘政府逮捕了一名因救援敘利亞難民進入希臘的游泳選手，讓她好意的「人道救援行動」變成了「刑事犯罪」。

綜合外媒報導，該名被捕的游泳選手為23歲的莎拉（Sara Mardini），為歐洲文理學院柏林巴德分院（ Bard College in Berlin）的學生，妹妹（Yusra Mardini）則是聯合國難民署（UNHCR）的親善大使，兩人皆為游泳好手，更一起參加了2016年里約奧運會的難民隊，卻因救援難民而遭到希臘政府拘捕。

據《每日沙巴》（Daily Sabah）報導，莎拉和妹妹一年前在萊斯沃斯市的海邊看到一艘載著難民的船有危險，便向落難船隻伸出援手，游泳前去搭救，將載著18位難民的船成功拉上海岸，沒想到此舉被希臘政府視為「積極協助」難民非法入侵國土而逮捕。

28日，希臘警方表示他們逮捕了3名涉嫌幫助難民非法進入該國的人，3名嫌疑人分別為，莎拉及2名國際緊急響應中心（ERCI）的成員，根據希臘法律，莎拉在審判期間可能會被關押長達18個月；對此莎拉妹妹的游泳教練Spannekrebs出面說：「莎拉和另一名被拘留者席恩（Sean Binder）雖是國際緊急響應中心的成員，但從未參與過希臘當局所說的非法活動。

即便遭到逮捕，莎拉和妹妹英勇的行為已被大眾冠上「英雄」兩字，莎拉的學校更在推特上發布文章表示「莎拉因救援敘利亞難民、致力將難民帶到安全的地方，這種英雄行為受到大眾的褒獎，但卻在希臘被捕，我們正努力趕緊讓她得到釋放。」