越南選美亞軍疑涉賣淫 被取消頭銜

涉入賣淫風波的越南模特兒書蓉，透過經紀人澄清一切皆為不實謠言、惡意指控。（圖翻攝自臉書）

2018-09-07 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕越南警方近日在胡志明市破獲一賣淫集團，更傳出在模特兒選美大賽獲得亞軍的佳麗書蓉（Thu Dung）也涉及賣淫，被取消亞軍頭銜。對此書蓉今澄清表示，這一切都是不實指控。

綜合媒體報導，該賣淫集團最低嫖資為7千美元（約新台幣22萬元），並稱旗下女子各各身價不斐，吸引有錢嫖客上門，最高嫖資則可達2萬5000美元（約新台幣77萬元）。警方在胡志明2家高級旅館破獲時，查獲4對男女正在進行性交易。其中2名賣淫者是當地選美比賽中的亞軍和知名演員兼主持人，另2名是當地的大學生。

據了解，今年在越南時裝模特兒大賽中亞軍的書蓉被指控為賣淫女子之一，對此，書蓉經紀人在臉書發布聲明表示，這些消息都是不實傳言，且為惡意指控，否認書蓉下海賣淫，並會對散布謠言者訴諸法律途徑，同時感謝關心書蓉的人。

今年23歲的書蓉4月奪下模特兒大賽亞軍後，6月作為越南代表至埃及參加國際生態旅遊小姐比賽（Miss Eco International），榮獲第3名。如今傳出賣淫風波，上述2個選美單位6日皆取消她的佳麗頭銜。