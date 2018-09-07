阿公阿嬤也要嗨？！ 美國老年人使用大麻人數暴增7倍

去年美國65歲以上的老年人有2.9％吸了大麻，更比過去足足暴增了7倍。（法新社）

2018-09-07 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕阿公阿嬤嗨起來？！最新刊載在《藥物和酒精依賴》期刊的研究發現，過去1年50歲至64歲的美國中老年人，大麻的使用率為9％，比過去10年來多出2倍；65歲以上的老年人則有2.9％吸了大麻，更是足足暴增了7倍。

據《CNN》報導，紐約大學朗格尼醫學中心人口健康副教授帕拉瑪（Joseph Palamar），藉由分析「全國藥物使用和健康調查」裡1萬7608名50歲以上成年人的數據，比較了過去和現在老年人的大麻使用者。

帕拉瑪指出，雖然美國老年人使用大麻的情況越來越多，但大多數人並非首次吸食。參與該研究且是第一作者的紐約大學助理教授Benjamin Han則說，使用大麻的中年和老年人，同時攝入其他不良物質例如菸草、酒精、濫用處方藥的機率很高。

該研究表明，近5％的中年大麻使用者有酒精問題，9％依賴尼古丁，3.5％濫用鴉片類藥物。在老年人中，1.5％有酒精問題，3.5％依賴尼古丁，1.2％濫用鴉片類藥物。Benjamin Han強調，使用多種不良物質，對患有慢性病的老年人來說尤其危險，因為大麻可能會與處方藥物互相作用加劇病情。

Benjamin Han指出，隨著越來越多的州將醫療和娛樂大麻合法化，讓醫療保健專業人員陷入困境。因為老人使用大麻應該是要為了入睡或止痛，但相關方面的研究非常有限，未來還需要更多的研究來確定老人吸食大麻的風險和益處。

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