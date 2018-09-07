冰川融化崩落加劇 新研究：恐引發大海嘯

格陵蘭西北部沿海地區今年7月漂來一座巨大冰山，當局憂心冰山大規模冰融崩解會造成致災性大海嘯，所幸最終並未發生。（美聯社）

2018-09-07 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉斯加廷德爾冰川（Tyndall Glacier）在2015年因融化發生大規模落石，引發近200公尺高的海嘯襲擊阿拉斯加峽灣，是近期一次冰川融化導致的嚴重海嘯。最新研究顯示，隨著氣候暖化加劇，越來越多融化的冰川可能會引發連鎖反應，最終導致大規模海嘯發生。

科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）今天刊出的研究報告指出，在冰川結構中，大體積的冰塊為岩石斜坡提供支撐力，維持整體結構並防止大量岩石崩落，然而隨著溫度上升，冰層持續融化的結果將可能導致支撐力大幅下降，進而出現嚴重的滑坡狀況，巨大的岩石塊一旦崩落入海，將有可能產生大規模海嘯。

2015年發生於阿拉斯加的大海嘯，源於廷德爾冰川的一次嚴重坍塌，逾億噸重的岩石塊挾帶碎冰順著滑坡撞擊水面，引發大海嘯並衝擊鄰近峽灣。海嘯發生後，科學家研判其高度將近200公尺高，是有史以來最嚴重的海嘯之一，不過由於地處偏遠，海嘯未造成重大災情。

然而，2017年發生在格陵蘭峽灣的山體滑坡卻如滾雪球般引發重大海嘯，巨大的海浪最終奪走4條人命。格陵蘭沿海地區今年7月也曾有重達1200萬噸的冰山近距離漂過，為當地民眾帶來生命危險，所幸最終並未發生災情。

研究人員指出，隨著冰川融化狀況加劇，水體將逐漸往陸地延伸，並越來越接近陡峭的山坡岩塊，未來一旦發生滑坡，將很有可能引發大規模海嘯，進而發生嚴重災害。