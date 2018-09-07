「女性獎金少一半」引眾怒 世界衝浪聯盟決定改了！

柔伊的獎金硬生生比里奧的少一半，引起大批網友替柔伊抱不平。（團擷自南非青少男衝浪組織在其臉書社團「The Ballito Pro」）

2018-09-07 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕數月前南非青少男衝浪組織在其臉書社團「The Ballito Pro」發布一張兩位得獎者的照片，卻引發網友批評，原因是女得獎者的獎金「只有男性的一半」，面對網友的抨擊，近日世界衝浪聯盟（World Surf League，簡稱WSL）宣布自2019年起男女獎金平等。

綜合外媒報導，6月25日在衝浪比賽「2018 Billabong Junior Series Ballito Pro competition」上，初級衝浪者里奧（Rio Waida）和柔伊（Zoe Steyn）同為得獎者，但支票上里奧卻有8000南非蘭特（約1萬6千台幣），柔伊卻僅得4000南非蘭特（約8千台幣），讓大批網友在照片底下留言，替柔伊抱不平。

該張照片有近3000則留言，更被網友分享高達7000多次，有網友表示「可憐的柔伊，明明一樣努力，獎金卻只有里奧的一半」、「這太可笑了，現在是2018年不是1918年，怎麼還有這種歧視？」網友一面倒的支持要求「獎金平等」。

面對網友批評，臉書社團「The Ballito Pro」留言回應道：「決定所有獎金和排名管理的是世界衝浪聯盟，我們已經將民眾的要求告知聯盟。」世界衝浪聯盟於5日發出聲明表示，從2019年的賽季開始，往後每場世界衝浪聯盟舉辦的賽事「男女會頒發同等獎金」。

世界衝浪聯盟執行長蘇非（Sophie Goldschmidt）更說道：「新規定希望可以幫助推動女性衝浪，女性衝浪者都非常有才華，她們與男性衝浪者之間既並肩作戰，有時又競爭的關係，非常值得擁有平等獎金的認可。」

六屆世界冠軍史蒂芬妮（Stephanie Gilmore）表示，這規定太讓人難以置信，她非常的激動，希望這個規定可以作為其他體育運動的典範。