中梵談判牛步 中國迫害基督徒行動持續升級

中國當局打壓境內教會及基督徒手段日益嚴厲。（擷取自《自由亞洲電台》網站）

2018-09-07 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各6月時曾樂觀表示，相信梵蒂岡與中國之間的關係正在改善，他更透露雙方正深入談判討論中國教區主教任命問題。然而，外媒近期頻頻揭露，中國當局打壓境內基督徒的手段日益嚴厲，讓中梵關係不再明朗。

根據《天主教亞洲通訊社》（簡稱天亞社）報導，河南當地政府今年打擊各宗教的手段越演越烈，從早期的禁止未成年教徒進出教堂、不得替未成年人與學生舉辦學習班及地方統計信教人數及身分，如今發展成以津貼作要脅，強迫老年人、公務員、教師及其家屬們退教。

報導稱，當局打壓教會之舉近日再度升級，河南省全省基督教教堂的十字架遭強拆、安南教區主教府教堂不僅遭強拆十字架，更被要求掛上國旗，當局逼問教方高層教會的宣傳印刷品出處，不配合的神父則在政府約談後「被失蹤」。

不少中國基督徒受訪時表示，當局打壓教會的舉動已激起教友保存信仰的強烈信念，將採取行動保障自身的信仰；此外也有較年長的基督徒直言，中國政府近期對教會的迫害之舉，彷彿回到文革時期，認為當局迫害教會是最錯誤的決定，最終肯定會適得其反，對政權造成傷害。