日九州大學火災冒濃煙 1人慘遭燒死

日本九州大學今（7日）清晨6時40分發生火災，造成1人死亡。（圖擷自@FastNewsJP_推特）

2018-09-07 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡縣福岡市東區箱崎的九州大學，今（7日）清晨6時40分許，文學院區法學部的1棟3層樓建築物發生火災，1人燒死在屋內。

據《朝日新聞》報導，福岡市消防局指出，接獲通報後立刻派出18輛消防車灌救，至早上7時50分左右撲滅火勢，整理火場時於上午8時30分許發現1具遺體，罹難者的性別和身分尚未釐清。