倫敦設計雙年展 台灣館展開文化外交

2018-09-07 00:46

〔中央社〕台灣首次以「台灣館」形式參加倫敦設計雙年展，5日舉行開幕國際交流會，策展人蘇承璞、受邀參展的台灣藝術家吳政璋、許哲瑜導覽以台灣經驗出發的藝術作品，展示文化外交。

台灣館開幕國際交流會在索麥塞宮（Somerset House）舉行，倫敦設計雙年展總監、倫敦建築嘉年華會、倫敦工藝週、芬蘭文化中心等英國歐洲建築、藝術界重量級人士與會。

倫敦設計雙年展執行總監葛斯（Sumantro Ghose）特別出席支持。他表示，這是台灣第二次參與倫敦設計雙年展，今年有43國家、城市、地區及特殊企劃參展。

葛斯表示，今年主題為「情緒狀態」，邀請設計師及藝術家呼應這個主題，而許多回應，包括台灣館都是有關於地方、文化認同、歸屬感等，對於地球村的當今社會而言，這些回應相當有趣。

他也表示，過去數星期，他在各展覽館會場穿梭，聽到不同語言的人士熱切交換意見，像是台灣館藝術家與瓜地馬拉藝術家交流，還有非洲、東亞、歐洲等地藝術家到場，非常高興看到這種大熔爐的場景，也感謝駐英代表處對文化外交的支持。

駐英代表林永樂表示，繼2016年，今年是台灣第二次參加倫敦設計雙年展，很高興有此機會透過台灣館的展覽作品，讓國際人士更深入了解、認識台灣社會與台灣的藝術文化。

策展人蘇承璞表示，呼應本屆倫敦設計雙年展的主題「情緒狀態」，「隱形的吶喊」不同於聲嘶力竭、澎湃的情緒展現，而是以亞洲社會壓抑的方式，進行情緒的表達。以藝術家吳政璋、許哲瑜一宏觀、一微觀，一外顯、一內在的不同角度，把台灣不同的情緒，在此次展覽展現。

擔任嶺東科技大學視覺傳達設計系助理教授的吳政璋，10多年前以學校為主題拍攝，利用閃光燈對臉上打光，造成照片中自己臉部的曝光過度，五官消失，代表對學校制度的抗議。之後也以同樣方式拍攝競選旗幟、養殖場管線等，象徵過度慾望而造成的不合理現狀。台西六輕工業區、貢寮的核四廠等，都在這次展覽中呈現。

吳政璋說，這是他首次使用3個螢幕的影像來呈現作品，主題「台灣美景之噪音計畫」，是他這幾年觀察台灣文化、個人習慣，以及政治經濟發展，對環境累積的影響。他利用光線的方式處理情緒，也回應展覽主題，並收錄鐵工廠、垃圾車音樂等音樂，與拍攝畫面同時播放。

他表示，雖然拍攝的環境並不美，但他透過影像把它們轉化成美麗畫面，搭配背景音樂，在觀看時會產生一種矛盾情緒。

許哲瑜的「穿顱透寫」是一齣40分鐘影片，主要拍攝三個人物故事，包括他哥哥、動新聞的動畫師，以及一名繪製嫌疑犯肖像的警察，呈現個人記憶與公眾媒體之間的交織關係。

2018倫敦設計雙年展台灣館，9月4日至23日在索麥塞宮展出。（編輯：林治平）