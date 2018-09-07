關西、新千歲2大機場關閉 分析師：衝擊日本經濟

關西機場4日因燕子颱風吹襲而大淹水導致關閉。（美聯社）

2018-09-07 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本2大機場─關西國際機場和北海道的新千歲機場在4日和6日接連因風災和地震而關閉。日企和經濟分析師指出，這2座機場是外國遊客訪日的重要門戶，也是物流重要據點，機場關閉可能嚴重打擊日本經濟。

《共同社》報導，關西機場4日因燕子颱風吹襲而大淹水導致關閉，雖然日本首相安倍晉三6日表示，國內線將在週五內復航，國際線準備就緒後也將重啟，但因機場所在人工島的唯一對外聯絡橋，被油輪撞擊損壞尚未修復，機場全面重啟時間不明朗。另據國土交通省稱，新千歲機場6日晚間已恢復供電，爭取在週五重啟國內線，但全面恢復可能還需要一段時間。

報導指出，由於訪日外國遊客呈現增加趨勢，這2大機場對日本經濟增長有不可或缺的地位。法務省統計指出，2017年從關西機場入境的外國遊客高達716萬人次，僅次於成田機場的764萬人次；新千歲機場為149萬人次。

SMBC日興證券公司估算，如果關西機場關閉至今年年底，2018年的訪日外國人數將減少233萬人次，損失約2857億日元（約新台幣792億元）的消費。資深經濟分析師宮前耕也說，關西、新千歲2大機場的關閉「將對日本經濟產生巨大影響」。

另就貨物吞吐量來說，關西機場達85萬噸，僅次於成田和羽田；新千歲為21萬噸，排名日本第6。機場關閉將導致大量物流停滯。

ANA控股透露，無法運輸的貨物目前積壓在新千歲機場內。精工愛普生公司公關負責人也稱，「機場關閉導致員工無法出差」。三菱日聯調查諮詢公司首席研究員小林真一郎分析稱，「電子零件的運輸陷入停滯，有可能對生產也造成影響」。