中國派車進關西機場接人？ 網媒吹很大

中國官媒「中國網」日文網站自己打臉，中國並未派車進入機場接運中國旅客，而是由日方集中輸運。（取自網路）

2018-09-06 23:23

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕中國網媒「觀察者網」報導，中國駐大阪總領事館5日派15輛遊覽車到關西機場，營救750名受困中國旅客一事，有嚴重的浮誇造假嫌疑。據中國官媒「中國網」報導，中國是透過關西機場營運公司將「會說中文」的人集結載運出機場，並非派車入內，國內部分媒體未經查證，白白中了中國統戰圈套。

中國網的日文網頁報導，中國駐大阪總領事館得知有750名中國旅客受困後，派員「至機場周邊」收集情報，並且與日方研究疏運對策。日方在5日中午將中國旅客集中，共分4批輸運出機場。

被機場營運公司一句話戳破

我國大阪辦事處人員也表示，據他們向關西機場營運公司了解，營運公司說，昨天除了公司調度的接駁巴士以外，應該沒有其他巴士能夠進入機場。

關西機場營運公司昨天為疏散在關西機場內受困的旅客，出動高速船和接駁巴士以水陸兩線方式輸運。但因聯外橋梁只開放單行通車，為了防足塞車，所以並未開放接駁巴士以外車輛進入，所以，辦事處人員也無法進入機場。換言之，中國網媒吹噓中國駐大阪總領事館派專車進入機場接人，是一則「吹很大」的假新聞。對此，駐日代表處有官員很氣憤地說：「老共又在統戰」。

至於中國旅客上傳的影音所指15輛巴士，是等候在大阪的接駁車，將脫困的中國旅客送到大阪的兩大車站。中國網媒卻將魚目混珠，以剪接方式讓掛有「中國駐大阪總領事館」巴士，看來像在關西機場內出現的樣子。