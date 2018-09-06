北海道斷電 主播戴頭盔也不忘播新聞

日本北海道1名電視主播地震後在昏暗的攝影棚中頭戴安全帽、不畏危險地播報即時災情，讓網友大讚「敬業」。（圖擷取自推特）

2018-09-06 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道今（6）日凌晨發生芮氏規模6.7地震，災情慘重，目前已有至少11人罹難，許多地區的電力供應相當不穩定，日本《北海道電視台》也是斷電的受災戶之一，1名主播在昏暗的攝影棚中，頭戴安全帽、不畏危險地播報即時災情，讓網友大讚「敬業」。

日本《北海道電視台》在今日凌晨的強震之後，由於當地電力供應受損，主播室內燈光昏暗，電視台主播仍然頭戴安全帽、手拿著事先列印出來的講稿即時播報災情狀況，這段播報的影片被網友錄下並上傳推特，網友看到後紛紛大讚「敬業」！

網友猜測，電視台攝影棚內燈光昏暗卻仍能直播新聞，是因為該電視台的播放、拍攝器材有大樓的備用電源供電，但攝影棚內的燈光、字幕機等器材並無電力供應，而且剛被大地震襲擊過後的電視台仍然相當危險，很可能有物品從天花板掉落，主播才需要戴著安全帽、手持紙本講稿播報災情。

有網友看到後表示相當詫異，地震過後新聞台竟然仍繼續堅守本業，沒有休息，更讚揚這位主播相當敬業，不畏危險地播報新聞。

日本北海道今日凌晨發生芮氏規模6.7地震，日本氣象廳公布最大震度達到7級，為日本官方分級的最高等級，目前已知有11人罹難。