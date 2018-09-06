匿名投書《紐時》嗆川普 美副總統彭斯否認是作者

美國副總統辦公室6日否認彭斯是《紐時》匿名投書的作者。（法新社）

2018-09-06 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體《紐約時報》5日刊登了一篇川普政府資深官員的匿名投書，由於文中使用罕見的北極星（lodestar）一詞，外媒因此懷疑常用這個詞彙的副總統彭斯（Mike Pence）就是作者，但彭斯的辦公室6日否認此事。

綜合外媒報導，彭斯的辦公室告訴美國「國家廣播公司」（NBC），「明確否認」彭斯撰寫了這篇在《紐時》刊登的專欄文章。彭斯的通訊主管也發文否認，並批評《紐時》發表匿名投書。

彭斯副幕僚長亞金（Jarrod Agen）在推特發文稱，「副總統會把他的名字寫在他的專欄文章上。《紐時》應該感到羞恥，編寫虛假、不合邏輯文章又沒膽的人，也應該感到慚愧」。

這篇匿名投書指出，川普政府的部分高層正發動「無聲抵抗」，以保護美國不受川普破壞。文中提到已故亞利桑那州聯邦參議員麥肯（John McCain）是「指引我們恢復公眾人物榮譽、恢復國家對話的北極星（lodestar）」。

外媒指出，「lodestar」這個字並不常用，但是顯然彭斯用過多次，包括2017年9月的聯合國演講、2018年2月在東京的發言等，這讓一些人在追查作者身分時，將矛頭指向彭斯。

另外，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）6日也否認他是作者，他在印度告訴記者，「這不是我寫的」。美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）和美國國家情報總監科茨（Dan Coats）也急忙自清。