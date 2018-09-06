指侵11月大女嬰 大馬68歲老翁判刑12年加鞭刑

2018-09-06 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕一名馬來西亞的保母因有事外出，便將11個月大的女嬰交給68歲的公公暫時照顧。保母返家後女嬰卻異常哭鬧，內褲上還有血跡，送醫檢查後發現女嬰疑遭性侵。保母公公在9月4日坦承用手指性侵女嬰，被當地法院判處2下鞭刑和12年有期徒刑。

綜合外媒報導，8月20日時，一名保母因須外出處理汽車保險和公路稅，將女嬰交給公公哈希姆（Hashim）照顧，當保母回家後，女嬰不斷哭鬧，保母發現女嬰的內褲上有血跡，立刻通知女嬰父母，孩子可能有血便；送醫檢查後顯示，女嬰生殖器出現擦傷和發紅的跡象，肛門周圍出現一道2公分長的傷口。

醫師指出，女嬰的傷口是由巨大的鈍器強行進入陰道導致，鈍器有可能是手或陰莖，這個行為還連帶造成了周圍肌膚的傷口；醫師也說，這個傷害將使女嬰的處女膜永久性撕裂傷。據當地警方調查，哈希姆已經向兒子坦承自己用手指插入女嬰陰道。

起訴哈希姆的檢察官以涉及公共利益、嚇阻效果為由，要求法官從重量刑，表示女嬰就像哈希姆的孫女一樣，而他卻犯下令人髮指罪行，他的行為對孩子將造成永久影響和嚴重傷害，雖然哈希姆已經68歲，但依據法律仍可判處性犯罪者鞭刑；當地兒童性犯罪特別法庭審理後，哈希姆被判處12年有期徒刑和2下鞭刑。