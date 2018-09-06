西班牙大學「台灣文化日」遭打壓 發起人轟中國專制

西班牙「台灣文化日」活動發起人指出，西班牙應團結對抗中國「越來越激進的專制主義」。（法新社）

2018-09-06 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙薩拉曼卡大學學者（Universidad de Salamanca）踢爆2017年中國大使打壓該校的「台灣文化日」活動，活動發起人指出，台灣政府自始至終都無介入此活動，西班牙應團結對抗中國「越來越激進的專制主義」。

薩拉曼卡大學「台灣文化日」活動發起人鄭夏霓（Shiany Pérez-Cheng）在個人部落格中指出，該活動由大學組織創立，「任何台灣政府機構均未提出要求」，但中國駐西大使館竟敢在2017年10月發送電子郵件，逼迫校長取消該活動，該校學者聯合歐洲各國專家研議後，決定抨擊中國當局的作為。

鄭夏霓表示，薩拉曼卡大學一直是西班牙的學術先驅，提供研究台灣的相關主題並致力於滿足亞太地區不同的現況探討和學術多樣性，參與討論的學者們均擁有數十載的研究資歷。

鄭夏霓提到，北京政府過去就有許多打壓西方學術機構的不良記錄，要求世界各國不要討論中國政黨或人權議題，「這是不能接受的」，中國有問題就該向西班牙政府溝通，不該直接發函給校長壓力，對於中國變本加厲的箝制行為，西班牙「必須團結，不僅是整體大學社群，同時也要凝聚民間社會力量」。