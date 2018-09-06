上海學者：中國大學缺乏民主 人才快速外流

上海學者宋佳表示，中國菁英大學向國外出口頂尖本地學生，這顯示出「中國大學（高教）不是你的首選或最佳選擇」。（歐新社）

2018-09-06 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海師範大學國際與比較教育研究所學者近期內發布的文章受到外媒關注，他談到中國一味地追求國際化，難以造就全球一流大學，且中國大學缺乏開放和民主的環境，進而造成人才外流。

上海學者宋佳，在美國《高等教育內幕》（Inside Higher Ed）中撰文指出，中國國務院從2015年起推動「世界一流大學計畫」，2017年時下令將中國42所大學打入國際市場，並將137校的108個學科定義為重點項目，但領導人習近平強調大學發展同時必須兼顧馬克思主義與社會主義制度，認為中國學者應發揚中國文化。

宋佳寫道，國家方針使各所大學降低境外生錄取門檻，盡力招攬外國學生至中國就讀，並追求世界排名，對中國本土學生形成不利影響，且中國校園內缺乏足夠的英語教學與師資，造成大部分境外生必須與本地生分開上課，過著不同的校園生活，且畢業資格制度參差不其，導致許多中國學生在國內淪為二、三流學者。

宋佳提到，中國菁英大學正向英美名校出口頂尖本地學生，同時把不那麼優異的學生送往外國其他國立大學，這反映「中國大學（高教）不是你的首選或最佳選擇」，「中國大學缺乏開放和民主的環境」，學術多樣化受到監管，大學沒有更多的自治權，只會有更多人才向外流失。

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《高等教育內幕》