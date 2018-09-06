不是難民、恐怖主義 調查指德國人最怕「川普」

德國的1項最新民調指出，德國人現在最害怕的事物，竟然不是難民問題，也不是恐怖主義，而是「川普」（圖右）。圖為德國總理梅克爾（圖左）與美國總統川普，今日在美國白宮會面。（路透）

2018-09-06 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任至今，行事風格相當獨樹一幟，各界對他褒貶不一，最近德國的1項民調指出，德國人現在最害怕的事物，竟然不是難民問題，也不是恐怖主義，而是「川普」。

根據《路透》報導，德國保險公司「R+V Versicherung」今日發布了1項最新民意調查，統計「德國人的恐懼」究竟是甚麼，前3名分別為，「川普」、「難民問題」、「恐怖主義」，各有69%、63%、59%的受訪者表示他們對此感到懼怕，其中認為「恐怖主義」相當可怕的人，去年高達71%，今年下降幅度顯著。

德國受訪者表示，他們恐懼「川普」的原因是，川普奉行粗暴的「美國優先」政策，對國際協約充滿敵意、對盟國實施侵略性的貿易與安全政策，先前才退出伊朗核協議與巴黎氣候協定，德國人普遍認為，川普的政策會讓世界變得越來越危險。

這項調查於今年6、7月進行，共有大約2400名德國人受訪，今年名列「德國人的恐懼」的第4名、第5名，分別是57%民眾認為的「極端政治主義」，與56%民眾畏懼的「自然災害」。