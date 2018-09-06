中國商人罵肯亞總統是猴子 被當局逮捕驅逐出境

2018-09-06 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞一名中國商人在社群網站散布一系列種族主義言論，大罵肯亞總統等所有肯亞人都是猴子，引發極大爭議。當局今（6）日表示，這名中國人已被逮捕，將被驅逐出境。

《法新社》報導，肯亞出入境部門表示，被捕的劉姓男子（Liu Jiaqi）為中國公民，將被驅逐出境。該部門在官方推特發文表示，當局已撤銷這名男子的工作證，他將因涉嫌種族歧視而被驅逐出境。

劉男在推特及其他地方分享了一段長約2分半的影片顯示，他似乎正和一名員工發生爭執，並表示「每一個人、每個肯亞人...就像是猴子，包括烏胡魯·甘耶達（Uhuru Kenyatta，肯亞總統），所有人都是」。員工回說，如果劉男是這樣想，他應該「回去中國」。

劉男又說，「我不屬於這裡、我討厭這裡，（他們）像猴子一樣，我不喜歡跟他們說話，這些人聞起來很糟、又窮又笨還很黑，我不喜歡他們，為什麼（他們）不能像白人，就像美國人一樣？」劉男表示，他之所以留在肯亞，只是為了錢。

這段影片引起肯亞網友關注，認為當局應該依法起訴劉男，而非僅簡單地驅逐出境。

報導指出，這不是肯亞第一次發生中國人涉嫌種族歧視。3年前，首都奈洛比一家小型中餐廳被當局勒令關閉，因為業主在下午5時後實施「禁止黑人」規則。