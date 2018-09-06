十字架遭強拆 中國河南逾4000教堂難逃劫難

2018-09-06 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國掀起一波強拆教堂十字架的新行動，河南省內的「三自教會」、地下教會的十字架被清除一空，估有4000間以上的教會遭拆十字架。牧師表示，教會人士還被要求懸掛中國五星旗及社會主義的宣傳畫，只要被當局發現將畫作和國旗取下，教會就會被立即查封。

據香港《明報》報導，中國當局昨天清晨開始拆掉河南當地十字架，目前整個河南已經沒有任何十字架，連中國唯一合法的「三自教會」也難以倖免，估計當地有4000間以上的教會被強拆十字架。三自教會又稱三自愛國教會，為服從中國政府的政治領導，不受國外教會的管理和干預的「自治、自養、自傳」中國基督教教會，是中國唯一「合法」的基督信仰教會。

當地牧師指出，教會人士只要反抗，官方便以妨礙公務等罪名帶走，且規定18歲以下不准進教會，學校也會以不准到校讀書威脅家長簽字承諾不讓子女信教，否則教會的負責人也會連帶受罰；還指出當局要求必須在教堂裡掛國旗、中共總書記習近平人像及社會主義內容的宣傳畫，只要不從，教會就會被查封。

據報導數據顯示，河南的基督徒佔全省人口5%，遠高於中國其他省分。中國基督教人士表示，此次大規模拆除行動可能和中國基督教兩會在3月底啟動《推進我國基督教中國化五年工作規劃綱要》有關，而中國今年2月起實施《宗教事務條例》，要求堅持「宗教中國化」，中國的宗教團體聯席會議中，也提倡在宗教活動場所升掛中共國旗。