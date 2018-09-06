中國特使大鬧論壇 諾魯總統：北京必須道歉

針對中國特使在論壇上的無禮行徑，諾魯總統瓦卡（右2）要求中國正式道歉。（美聯社）

2018-09-06 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕今年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）於諾魯（Nauru）舉行，中國代表在論壇上行徑失禮脫序，諾魯總統瓦卡（Baron Waqa）要求中國正式道歉，更揚言會在日後每場聯合國會議再提一次。

我國友邦諾魯主辦第49屆「太平洋島國論壇」，4日會議上發生中國代表團特使杜起文，在輪到其他國家領導人發言時搶先發表言論，瓦卡依大會規定出聲制止，請對方給予尊重。然而中國官員惱羞成怒，大聲怒吼並繞會議桌一圈後才集體離場，干擾會議至少長達15分鐘。

根據《衛報》報導，瓦卡於5日的記者會上痛批杜起文「目中無人」、「無禮」，瓦卡表示：「他在自己的國家主席面前，會這樣表現嗎？」、「他甚至連部長都不是，還要求發言，還想在吐瓦魯總理之前發言，太誇張了吧？」

瓦卡指，北京應該為這種無禮行為道歉，他也會將此事訴諸聯合國（UN），且往後聯合國任一場會議都提一次。另外他也指出，中國非諾魯的朋友，只是因為為了利用他們。

針對此次風波，中國外交部5日例行記者會上，反批諾魯違背國際慣例，上演一齣拙劣的鬧劇，斥瓦卡總統根本是「無理取鬧」。