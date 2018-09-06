伊拉克石油大城爆示威抗議 警民衝突7死百傷

伊拉克南部重要石油城市巴斯拉，最近由於嚴重貪汙、失業率上升等問題，連日有民眾上街示威抗議，累積至今已有至少7人死亡、逾百人受傷。（美聯社）

2018-09-06 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克南部重要石油城市巴斯拉（Basra），最近由於嚴重貪汙、失業率上升等問題，連日有民眾上街示威抗議、爆發抗議衝突，累積至今已有至少7人死亡、逾百人受傷，當地主要港口也因抗議停擺。

綜合媒體報導，伊拉克的重要海港城市巴斯拉，最近由於當地政府貪污嚴重、基礎建設崩潰、民間供水滲鹽致無法飲用，與失業率攀高等問題，當地民眾已經上街抗議第4天，他們今日繼續封鎖主要港口烏姆蓋薩爾港（Umm Qasr），希望港口停擺，能促使當局正視問題。

伊拉克巴斯拉的民眾在抗議第1天（3日）時，就有1名抗議者在衝突中死亡，第2天（4日）抗議民眾與當地維安部隊爆發更加嚴重的衝突，共有5人在衝突中死亡、68人受傷，第3天（5日）則有1名抗議者被政府維安部隊丟出的1枚煙霧彈直接打中頭部喪生，25人因衝突受傷。昨（5）日晚間，示威民眾更封鎖巴斯拉主要港口烏姆蓋薩爾港，阻斷該地區的糧食、商品流通。

伊拉克於今年5月舉行戰勝「伊斯蘭國」（IS）後的首次大選，什葉派宗教領袖薩德（Muqtada al-Sadr）所率的「朝改革前進」及共產黨聯盟，拿下最多國會席次，但並未過半，由於內部紛爭不斷，至今仍未成功組閣，薩德今日呼籲各方勢力共同召開緊急會議，處理巴斯拉發生的嚴重抗爭。