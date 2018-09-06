活該！撈鱷龜還想親龜頭 他被咬1口

這名美國男子作勢要親吻鱷龜頭，卻當場被咬到唇裂；圖為男子被鱷龜咬到的瞬間。（圖擷取自YouTube）

2018-09-06 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕1名美國男子先前與朋友在麻薩諸塞州旅行時，在池水邊發現1隻不明水生動物，用食物引誘後發現是隻巨大的鱷龜，男子將其撈起並試圖親吻龜頭，結果當場被鱷龜咬到唇裂；網友對此冷笑，覺得他根本是自作自受。

綜合外媒報導，男子當時將鱷龜從水中撈起時，鱷龜就不斷用嘴企圖自我防禦，但男子執意將牠拉出水面，並將鱷龜抱在懷中，用牠腹部的龜甲做出演奏吉他的模樣，並由友人在旁全程拍攝搞笑影片，此時男子假裝深情與龜對望，且頭部低傾做出索吻模樣，被龜頭突擊啄了男子嘴唇一口。

這名男子痛到馬上把頭閃開，但畫面中可見鱷龜堅硬的龜喙已將男子的上唇咬出1道長明顯的傷痕，男子被咬後呆在現場、神情痛苦，不斷大叫「哇」，最後把鱷龜放回大自然的懷抱。

許多網友看完影片後，都感到相當「活該」，紛紛留言指出「怎麼會想跟烏龜親嘴咧」、「玩鱷龜，這樣已經是剛好了」、「怎沒把鼻子咬下來」、「當這隻烏龜吃素啊」、「對龜O的渴望」、「還好牠有鬆口，扯下一塊肉對牠來說不是難事」、「那要縫了吧」。

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